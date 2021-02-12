Биолог: вакцинированные от COVID могут распространять вирус

Люди, привившиеся от коронавируса, могут стать бессимптомными носителями инфекции. С таким заявлением выступила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
«Некоторые распространяют бессимптомно вирус. Прививка не гарантирует отсутствие вируса в носоглотке, она всего лишь с высокой долей вероятности обеспечивает легкое или бессимптомное течение», — заявила Баранова РИА «Новости».
Ни одна из вакцин не избавляет от обязанности носить маску, подчеркнула ученый. Соблюдение санитарных норм остается обязательным, отметила она.
Ранее ВОЗ сообщила о случаях заражения коронавирусом людей с антителами к инфекции, передает телеканал 360. Сообщения о повторных заражениях начали приходить из ЮАР.
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