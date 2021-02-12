12 февраля 2021

Биолог: вакцинированные от COVID могут распространять вирус

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Вакцина не гарантирует отсутствие вируса в организме, подчеркнула Анча Баранова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Люди, привившиеся от коронавируса, могут стать бессимптомными носителями инфекции. С таким заявлением выступила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

«Некоторые распространяют бессимптомно вирус. Прививка не гарантирует отсутствие вируса в носоглотке, она всего лишь с высокой долей вероятности обеспечивает легкое или бессимптомное течение», — заявила Баранова РИА «Новости».

Ни одна из вакцин не избавляет от обязанности носить маску, подчеркнула ученый. Соблюдение санитарных норм остается обязательным, отметила она.

Ранее ВОЗ сообщила о случаях заражения коронавирусом людей с антителами к инфекции, передает телеканал 360. Сообщения о повторных заражениях начали приходить из ЮАР.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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