Число смертей от коронавируса в России приближается к 80 тысячам

За последние сутки в России обнаружено 15 089 зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Днем ранее было 15 038 зараженных.
«За последние сутки в России выявлено 15 089 случаев COVID-19», — говорится в сообщении. От болезни скончались 507 пациентов. Вылечились — 20 720. С начала пандемии с вирусом столкнулись 4 042 837 россиян, из них 3 559 142 выздоровели, 79 194 умерли.
Больше всего новых зараженных выявлено в Москве (+2 139). Следом идет Санкт-Петербург с 1 134 заболевшими. Третья строчка у Московской области (+842).
В регионах УрФО и Прикамья лидерство по уровню заболеваемости держит Свердловская область. За сутки там обнаружили 276 новых инфицированных. Второе место у Пермского края — +265 Еще 263 случая заболевания выявлено в Челябинской области, а в ХМАО —130. В Тюменской области выявили 118 больных. В Курганской области коронавирус найден у 90 человек. Наименьшая заболеваемость зафиксирована в ЯНАО, там заразилось 58 человек.
Врач-инфекционист Евгений Тимаков считает, что рост числа зараженных весной неизбежен. Он отметил, что преждевременный отказ от масок и ограничений может усугубить ситуацию. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал отступление коронавируса временным, пишут «Дни.ру». Он связал снижение заболеваемости с волнообразным течением инфекции.
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