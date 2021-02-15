«АвтоВАЗ» отзывает 9 тысяч Lada Xray из-за брака

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Автосалон ЛАДА. Челябинск, лада, автомобиль, веста, ваз, автопром
Причиной стало возможное повреждение сварного шва Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания «АвтоВАЗ» отзывает более девяти тысяч автомобилей Lada Xray из-за проблем с рулевым управлением. Об этом сообщает Росстандарт.

«Отзыву подлежат 9 311 автомобилей Lada Xray», — говорится в сообщении. Причиной называется возможное повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя руля.

Это не первый случай отзыва транспортных средств из-за сварного шва. В 2019 году стало известно об отзыве 933 автомобилей той же марки. Все ремонтные работы в таких случаях осуществляются бесплатно для владельцев потенциально опасных автомобилей, передают argumenti.ru.

Ранее Росстандарт внес автомобили Lada в список самых отзываемых марок в России. Отечественная марка заняла второе место списка. На первом месте — японский производитель Datsun.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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