«АвтоВАЗ» отзывает 9 тысяч Lada Xray из-за брака

Причиной стало возможное повреждение сварного шва Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания «АвтоВАЗ» отзывает более девяти тысяч автомобилей Lada Xray из-за проблем с рулевым управлением. Об этом сообщает Росстандарт.

«Отзыву подлежат 9 311 автомобилей Lada Xray», — говорится в сообщении. Причиной называется возможное повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя руля.

Это не первый случай отзыва транспортных средств из-за сварного шва. В 2019 году стало известно об отзыве 933 автомобилей той же марки. Все ремонтные работы в таких случаях осуществляются бесплатно для владельцев потенциально опасных автомобилей, передают argumenti.ru.

Ранее Росстандарт внес автомобили Lada в список самых отзываемых марок в России. Отечественная марка заняла второе место списка. На первом месте — японский производитель Datsun.