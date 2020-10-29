Названы самые отзываемые в России марки машин

Чаще всего в России отзывают автомобили Datsun, Lada, Toyota, Hyundai и Ford. В текущем году было отозвано почти 495 тысяч машин. Об этом свидетельствуют данные Росстандарта.
«Самые масштабные отзывы проводил японский производитель Datsun. Компания вернула в сервис 93 373 автомобиля on-DO/mi-DO. Причиной стали проблемы с подушками безопасности Takata», — передает газета «Известия» слова представителей компании.
Второе место по количеству отзывов занял АвтоВАЗ. 28 октября Росстандарт объявил об отзыве 90 124 машин Lada Xray и Lada Vesta, произведенных с 25 января 2018 года по 30 сентября 2020 года. Причиной стало возможное повреждение элемента топливного трубопровода из-за контакта с хомутом жгута проводов. Третий производитель по числу отзывов в этом году —Toyota. За год производитель отозвал 82 641 автомобиль — Highlander, RAV4, Land Cruiser Prado. Отзыв связан с заменой форсунок омывателя лобового стекла, пояснили в Toyota. На четвертом месте — Hyundai. В компании пояснили, что при малейшем риске работают на упреждение, проводя ремонты в рамках отзывных кампаний. Также в список самых отзываемых марок вошли Ford, Skoda, Kia и Porsche.
Ранее сообщалось, что у российских дилеров заканчиваются популярные модели автомобилей. Продавцы убеждают россиян покупать то, что есть, пугая скорыми скачками цен. Продавцы винят в ситуации еще не исчерпавший себя отложенный спрос после весеннего локдауна, но не хотят поставлять слишком много машин, чтобы они потом не стояли на складах.
Подписывайтесь на URA.RU в