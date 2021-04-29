Скандальный директор Югорского фонда капремонта ушла с должности

Елена Дарибабина написала заявление об увольнении по собственному желанию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Генеральный директор Югорского фонда капитального ремонта Елена Дарибабина, за время работы которой к учреждению поступали регулярные претензии, ушла с должности до окончания трудового договора. Она написала заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом URA.RU рассказал директор департамента ЖКК и энергетики ХМАО Илья Ким.

«Елена Дарибабина уволилась по собственному желанию, а связано это, насколько я знаю, с переездом на другое место жительства. Сейчас врио гендиректора является Андрей Бойко», — добавил Ким.

Дарибабина возглавляла Фонд капитального ремонта с 2018 года. За это время к учреждению регулярно предъявлялись претензии. Одни из них связаны с многочисленными ошибками в начислениях за оплату капремонта, из-за которых экс-гендиректору пришлось экстренно, практически ночью, отчитываться перед губернатором ХМАО и просить прощения перед жителями региона. Дозвониться до Елены Дарибабиной журналисту агентства не удалось. В распоряжении редакции нет ее номера телефона.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО у пенсионерки по ошибке арестовали счет в банке. Виноватым оказался Фонд капремонта Югры.