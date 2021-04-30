30 апреля 2021

«ЖКХ-контроль»: как снизить коммуналку в майские праздники

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Снизить плату за общедомовые нужды не получиться Фото:

Покидая квартиру на майские праздники можно оформить перерасчет за коммунальные услуги. Об этом сообщили в некоммерческом партнерстве «ЖКХ Контроль».

Необходимо обратиться в управляющую компанию с заявлением, чтобы получить перерасчет. Сделать это можно до отъезда или в течение 30 дней после возвращения. Пересчитать могут и плату за услуги, которые предоставляются в дачном доме. Тогда заявление нужно писать в правление садоводческого товарищества. В обоих случаях к нему нужно приложить документы, подтверждающие отсутствие. Перерасчет делают при отсутствии жильца больше пяти дней, исключая день отъезда и день приезда, пишет «Российская газета» со ссылкой на «ЖКХ Контроль».

Пересчитать могут плату за воду, канализацию, электроэнергию, газ, тепловую энергию, вывоз мусора, но только в том случае, если в квартире не установлены счетчики и нет технической возможности установить приборы учета. Снизить платеж не получиться за отопление и общедомовые нужды.

В Мосжилинспекции сообщили, что россияне могут переплатить за ЖКХ, когда не подают вовремя показания счетчиков, а потом не заявляют на перерасчет. Россияне задолжали за теплоснабжение почти 238 миллиардов рублей, пишут «Ридус». С января по февраль 2021 года россиян задолженность выросла на 12%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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