12 мая 2021

Российские аэропорты пожаловались на дискриминацию

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в Кольцово. Екатеринбург, S7, аэропорт
Компания S7 и аэропорты пожаловались, что большинство международных рейсов достаются «Аэрофлоту» Фото:

В России большинство международных рейсов получает авиакомпания «Аэрофлот», а полеты обычно осуществляются из Москвы. На такой несправедливый подход Минтранса РФ к распределению допусков на полеты за границу пожаловались авиакомпания S7 и «Новапорт», владеющий аэропортами в регионах страны.

«Авиакомпания S7 и крупнейший аэропортовый холдинг „Новапорт“ пожаловались в Минтранс на непрозрачность и неравномерность выдачи разрешений для выполнения международных регулярных и чартерных пассажирских рейсов», — сообщает РБК со ссылкой на обращения. Уточняется, что письмо с жалобой было направлено главе Росавиации Александру Нерадько и министру транспорта Виталию Савельеву. Последний до ноября 2020 года возглавлял «Аэрофлот», а сейчас возглавляет его совет директоров.

В S7 не стали комментировать обращение в Минтранс, но подчеркнули, что авиакомпания сейчас не имеет возможности выполнять ни один из международных рейсов. Представитель «Аэрофлота» Михаил Демин уточнил РБК, что распределение временных частот по открытым направлениям относится к компетенции регулятора.

Перелеты в другие страны были приостановлены весной 2020 года из-за пандемии коронавируса, напоминает «Утро.ру». Через некоторое время многие авиакомпании пожаловались на огромные убытки.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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