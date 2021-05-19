Устав Екатеринбурга изменят ради нового района

Депутаты екатеринбургской гордумы закрепят границы района Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге внесут изменения в городской Устав в связи с появлением на карте нового восьмого района — Академического. Первыми проект поправок приняла комиссия гордумы по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью, включив вопрос в повестку очередного заседания депутатов. Об этом говорится на сайте городской администрации.

«Все эти годы Академический рос органически, не дожидаясь присвоения статуса отдельной территории. Сейчас ключевая задача — обеспечить доступность государственных и муниципальных услуг для жителей как можно раньше», — говорит депутат заксобрания Свердловской области Виктор Маслаков.

В ближайшие годы для жителей Академического откроют ряд важных организаций, которые необходимы для полноценной жизни: большой офис МФЦ, ЗАГС, органы соцзащиты и многое другое. Уже сейчас на полной мощности работает детская поликлиника, а проектирование взрослой выходит на финальный этап.

«Видя эту необходимость, мы вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и с администрацией города Екатеринбурга начали прицельно работать над созданием отдельного района», — резюмировал Маслаков.

Инициативу о создании нового восьмого района Екатеринбурга в 2019 году предложил глава города. Его поддержали местные депутаты. После этого несколько десятков тысяч жителей проголосовали за название района — Академический. А 30 октября 2020 года председатель Правительства РФ Михаил Мишустин утвердил новое наименование.