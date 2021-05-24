У самого богатого депутата Сургута появились новые долги за ЖКХ

У депутаты думы Сургута Евгения Барсова (в центре) нашлись долги за электричество Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

У самого богатого депутата думы Сургута Евгения Барсова обнаружились долги за электричество в одном из его помещений, находящихся в собственности. Размер неплатежей составил около полумиллиона рублей. Эту информацию URA.RU подтвердили в энергосбытовой компании «Восток».

Энергетики уточнили, что речь идет о помещении, расположенном на улице 30 лет Победы, 39. «Барсов является собственником помещения. В результате аудита стало известно, что там идет потребление электроэнергии. Хотя до этого Барсов расторг договор на получение энергоресурсов. По приборам учета показано, что долг составляет около 500 тысяч рублей. Сейчас определяется, каким образом будет выставлен этот счет владельцу помещения — по приборам учета или расчетным способом. Тогда размер долга может быть увеличен», — прокомментировали в энергосбытовой компании.

Сам Барсов в разговоре с URA.RU заявил, что помещение, где оказались долги за электричество, было арендовано туристической фирмой. «Вот у них образовались такие долги. Причем непонятно, по чьей вине. А сейчас они закрылись и ушли. Будем разбираться», — прокомментировал народный избранник.

Ранее URA.RU сообщало, что Барсов является самым богатым депутатом думы Сургута, его доход за 2020 год составил 42,3 млн рублей. При этом периодически появляется информация о наличии долгов за ЖКХ в его многочисленных квартирах и нежилых помещениях, которыми он владеет.