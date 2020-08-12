Коммунальщики судятся с самым богатым депутатом Сургута

Евгений Барсов (в центре), судя по декларации о доходах, самый зажиточный депутат Сургута Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Коммунальное предприятие «Городские тепловые сети» Сургута подало в суд на самого богатого депутата города Евгения Барсова. Общая сумма претензий коммунальщиков больше полумиллиона рублей. Информация об этом содержится в открытых данных арбитражного суда ХМАО.

В картотеке значатся два иска, поступивших в суд 12 августа, ответчиком по которым является Барсов. По одному из исков «Городские тепловые сети» требуют от депутата 432 тысячи 655 рублей 99 копеек, а по второму — 88 тысяч 226 рублей 26 копеек. Общая сумма претензий — 520 тысячи 882 рубля 25 копеек. Заседание суда по обоим искам еще не назначено. Источник URA.RU в коммунальном предприятии Сургута сообщил, что такие долги предприятия Барсова накопили с января по май этого года.

Это не первая судебная тяжба Барсова с коммунальщиками. URA.RU уже писало, что фонд капитального ремонта выдвинул к депутату требования о выплате порядка 160 тыс рублей. Тогда народный избранник сообщил журналисту агентства, что не в курсе подробностей предъявленных к нему претензий, потому что такими вопросами занимаются его юристы. Аналогичным образом ответил депутат и сейчас.

Ранее URA.RU сообщало, что Евгений Барсов в 2019 году заработал 72,3 млн рублей (в 2018 году 33,5 млн рублей). У него внушительный объем недвижимости — десять земельных участков, 26 квартир, три автостоянки, десять нежилых помещений и собственный газопровод.