Ивлеева показала архивные фото с выступлений. На них она танцует с ветеранами и поет

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В студенческие годы Настя Ивлеева была Снегурочкой и Весной

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева поделилась своими школьными и студенческими фотографиями с выступлений. Редкие снимки девушка опубликовала в сторис на своей странице в Instagram.

Ивлеева призналась, что в прошлом играла на праздниках Весну, Зиму и Снегурочку. Также телеведущая выступала на 9 мая, танцевала с ветераном Великой Отечественной войны, пела песни и участвовала в праздничных маршах. «Мне, кстати, безумно нравилась вся эта творческая кутерьма», — написала Ивлеева в сторис.

Телеведущая не в первый раз делится с поклонниками редкими фотографиями, которые были сделаны до популярности или на старте ее карьеры. Например, ранее девушка показала свой 21-й день рождения, а потом снимок с начала съемок в телевизионном шоу «Орел и решка». Также телеведущая признавалась в сложных этапах своей жизни.

На фотографиях Ивлеева предстает в разных образах
Ивлеева поностальгировала по своим волосам
Телеведущая участвовала в мероприятиях ко Дню Победы
Судя по фото, некоторые снимки сделаны в школьные годы

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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