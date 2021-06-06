В студенческие годы Настя Ивлеева была Снегурочкой и Весной _agentgirl_ / Instagram

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева поделилась своими школьными и студенческими фотографиями с выступлений. Редкие снимки девушка опубликовала в сторис на своей странице в Instagram.

Ивлеева призналась, что в прошлом играла на праздниках Весну, Зиму и Снегурочку. Также телеведущая выступала на 9 мая, танцевала с ветераном Великой Отечественной войны, пела песни и участвовала в праздничных маршах. «Мне, кстати, безумно нравилась вся эта творческая кутерьма», — написала Ивлеева в сторис.

Телеведущая не в первый раз делится с поклонниками редкими фотографиями, которые были сделаны до популярности или на старте ее карьеры. Например, ранее девушка показала свой 21-й день рождения, а потом снимок с начала съемок в телевизионном шоу «Орел и решка». Также телеведущая признавалась в сложных этапах своей жизни.

На фотографиях Ивлеева предстает в разных образах _agentgirl_ / Instagram

_agentgirl_ / Instagram

_agentgirl_ / Instagram

Ивлеева поностальгировала по своим волосам _agentgirl_ / Instagram

Телеведущая участвовала в мероприятиях ко Дню Победы _agentgirl_ / Instagram

Судя по фото, некоторые снимки сделаны в школьные годы _agentgirl_ / Instagram