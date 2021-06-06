Пожар в жилом доме произошел в ночь на понедельник (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следственной управление СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту гибели троих детей на пожаре в поселке Юго-Камский. Об этом сообщается на сайте ведомства

«По факту гибели во время пожара четверых местных жителей, трое из которых дети, возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч. 3 ст. 109 УК РФ»», — говорится в сообщении СУ СКР Прикамья.

Пожар в многоквартирном жилом доме в Юго-Камском произошел в ночь на 7 июня. Во время тушения огня погибшими были обнаружены мужчина 1953 года рождения, а также трое детей: девочка 2014 года рождения и два мальчика 2009 и 2014 годов рождения.

Ранее во время пожара, произошедшего в частном доме, расположенном в поселке Утес, погибло четверо детей. Во время пожара в жилом доме в Кудымкаре, погибло восемь человек, двое из которых дети. Двое детей были найдены погибшими на пожаре в деревне Усть-Турка. Сообщалось также, что вместе с ними погибли мать и отчим.

Следственные органы выясняют причины пожара, в котором погибли дети Фото: сайт СУ СКР по Пермскому краю