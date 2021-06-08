В закон о защите прав потребителей предложили ввести новую норму

Срок службы новой техники не может быть меньше ее аналогов из предыдущих моделей. Такой законодательной нормой Роспотребнадзор планирует защитить российских покупателей от необходимости покупать новую технику, так как старую невозможно починить у производителя.
«Роспотребнадзор намерен запретить производителям уменьшать срок службы новинок. Ведомство уже сформировало поправки в закон „О защите прав потребителей“. В них сказано: срок службы технологически усовершенствованного товара не может быть меньше, чем у аналогичной продукции, которая уже находится в обороте», — пишут «Известия». В ведомстве уточнили, документ еще дорабатывается, к примеру, непонятно, на какие товары запрет будет распространяться.
Изготовители бытовой техники, смартфонов и прочей электроники подталкивают потребителей покупать новую модель, даже если предыдущая их вполне устраивает, но ее уже нельзя отремонтировать, рассказал изданию председатель Союза потребителей Петр Шелищ. Поэтому потребителей необходимо от этого защитить законодательно, считает он.
Ранее финансовые аналитики дали прогноз о том, что бытовая техника этим летом может подорожать. А эксперты рассказали, как россиян могут обмануть в ремонтных мастерских и сервисных центрах, сообщает телеканал 360.
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