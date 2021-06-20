Врачи раскрыли, сколько денег хотят получить от Путина

Оклад медиков должен быть 70-80% от зарплаты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Базовый оклад медиков в России должен составлять 70-80% от заработной платы, тогда удастся выровнять их доходы в регионах. Об этом сообщила лидер независимого профсоюза работников здравоохранения «Голос медицины» Анастасия Тарабрина.

«Если этот оклад будет составлять большую часть заработной платы, то есть процентов 70—80, то было бы хорошо. Заработные платы действительно бы выравнялись в разных регионах, иначе никакого смысла в этом едином окладе, по моему мнению, нет», — цитирует Тарабрину News.ru . По ее словам, пока не известен уровень единого оклада, размер надбавок и зарплат.

Ранее президент России Владимир Путин во время поздравления медиков анонсировал новую систему оплаты труда. Глава государства отметил, что для всех регионов нужно предусмотреть одинаковый размер базового оклада медиков, а также дополнительные выплаты и надбавки.