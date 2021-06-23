23 июня 2021
22 июня 2021

Мэр Сургута раскрыл будущее недостроенного офиса «Газпрома»

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города зимой. Сургут, забор, здание, газпром трансгаз
Недостроенный офис «Газпром переработки» находится на консервации Фото:

Компания «Газпром переработка» запустила процедуру передачи недостроенного офиса в центре Сургута в собственность муниципалитета. Об этом на пресс-конференции объявил глава города Андрей Филатов, передает корреспондент URA.RU.

«Процесс передачи запущен в определенной стадии. В конечном результате здание должно перейти городу. Сегодня уже в экспертном составе идут обсуждения, как опционально оно может быть задействовано в городской жизни», — заявил Филатов. При этом он отказался публично давать комментарии о возможном предназначении этого объекта после его передачи в муниципальную собственность.

Источник URA.RU, знакомый с историей строительства офиса «Газпром переработки» объяснил осторожность в комментариях сургутского мэра. «Здание недостроено и уже несколько лет находится на консервации. Необходимо его обследовать, заняться корректировкой проекта, затем завершить строительство и внутреннюю отделку. Все это может исчисляться суммой в районе миллиарда рублей. Поэтому ввод здания в эксплуатацию перспектива в лучшем случае нескольких лет, если не больше. Поэтому публично говорить о том, что там будет внутри просто преждевременно», — считает инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало, что компания «Газпром переработка» пыталась несколько раз продать недостроенный офис на торгах. Однако желающих его приобрести так и не нашлось. Здание было законсервировано после того, как дочка «Газпрома» сменила прописку на Санкт-Петербург.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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