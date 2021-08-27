Минобрнауки хочет усложнить поступление в вузы

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Пресс-конференции в ТАСС министра образования Российской Федерации Валерия Фалькова. Москва, фальков валерий
Вопросов к ЕГЭ у Минобрнауки нет, сообщил Валерий Фальков Фото:

В России необходимо увеличить число топ-вузов в регионах, ужесточить требования к олимпиадам и присмотреться к ЕГЭ по отдельным предметам, чтобы усовершенствовать систему поступления. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

Министр ответил на претензии, возникшие у абитуриентов в рамках прошедшей приемной компании, и предложил свои варианты совершенствования этой процедуры. «Нужно увеличить число региональных топ-вузов, пересмотреть и ужесточить требования к олимпиадам и проанализировать отдельные предметы в рамках ЕГЭ. К изменению ситуации с приемом нужно подходить комплексно», — рассказал министр в интервью РБК.

Глава Минобрнауки заключил, что сейчас нужно определить причину резкого роста числа стобалльников по ЕГЭ, но подчеркнул, что к самому экзамену претензий нет. Также в ведомстве не считают принципиальным вопрос о зачислении в две волны — по мнению министра, возвращение к прежней практике не решит все вопросы.

В середине августа на платформе change.org появилась петиция, в которой абитуриенты жаловались, что из-за зачисления в одну волну у них был риск не поступить ни в один вуз. Также из-за этого решения пострадали и сами университеты, которые не смогли набрать студентов в одну волну и объявили повторный набор.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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