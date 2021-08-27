Певица Буланова обошла Зюганова по популярности

К Геннадию Зюганову положительно относятся 41% опрошенных Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Певица Татьяна Буланова обошла лидера КПРФ Геннадия Зюганова по показателю положительного отношения среди россиян, которые решили голосовать на предстоящих выборах в Госдуму. Об этом сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) со ссылкой на рейтинг известности лидеров партсписков.

В топ-пять политиков по показателю положительного отношения среди тех, кто уже решил голосовать, вошли: глава МИД Сергей Лавров (73% опрошенных положительно относятся к нему, «Единая Россия»), глава Минобороны Сергей Шойгу (69%, «Единая Россия»), лидер ЛДПР Владимир Жириновский (44%), Татьяна Буланова (42%, «Родина») и Геннадий Зюганов (41%), указано на сайте ВЦИОМ. В списке известности лидеров партийных списков на первом месте партия «Единая Россия» (среднее значение по всем представителям пятерки — 64%). КПРФ набрала 31%, у ЛДПР — 30%, у партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 28%, а у «Яблока» — 24%.

«Среди тех, кто уже принял решение проголосовать на выборах в Государственную Думу, 46% (среднее значение по пятерки) относятся с доверием к представителям партийного списка „Единой России“, 17% доверяют кандидатам от КПРФ, 16% — Справедливой России 14% — ЛДПР, „Родина“ — 12%. Чаще всего негативное отношение решившие голосовать россияне испытывают к представителям партийного списка „Яблока“ (12%)», — передает ВЦИОМ.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 26 августа среди 1200 россиян старше 18 лет. Метод сбора информации — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборку извлекли из полного списка телефонных номеров, задействованных в России. Погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,8%. У респондентов спрашивали: «Сейчас я буду называть политиков, общественных деятелей, а вы скажите, знаете ли вы их или нет? И если знаете, то как вы к ним относитесь — к кому положительно, с доверием, а к кому отрицательно, без доверия или же безразлично, не можете оценить?».

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года, пишут «Дни.ру». Центризбирком зарегистрировал списки 14 партий. Участие в выборах примут КПРФ, «Зеленые», ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия — За Правду», «Яблоко», «Партия роста», РПСС, «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина», «Партия пенсионеров», сообщает «Утро.ру».

Ранее избирком защитил Буланову, которую не пустили на выборы. Санкт-Петербургская избирательная комиссия (ГИК) частично удовлетворила ее жалобу. ТИК № 17 перепроверит подписи кандидата в депутаты Законодательного собрания седьмого созыва по округу № 7. До этого певице отказали в регистрации из-за признания недействительными 18% подписей избирателей.