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Перед выборами пермский губернатор устроит вояж по краю

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Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, пленарное заседание, махонин дмитрий, законодательное собрание пермского края
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 1 сентября будет находиться в Березниках Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 1 сентября будет находиться в Березниках, а 3 сентября посетит Кунгур и Лысьву, рассказали URA.RU в пресс-службе главы региона. 19 сентября в Пермском крае пройдут выборы трех уровней: федеральные, региональные и муниципальные.

«1 сентября — выезд губернатора Пермского края в Березники. В рамках выезд состоится осмотр социально-культурных объектов. 3 сентября — выезд губернатора Пермского края в Кунгур и Лысьву», — рассказали URA.RU в пресс-службе Махонина.

В Березниках также пройдет выездное заседание правительства Пермского края. Тема заседания связана с предстоящим учебным годом, а также с проведением сельскохозяйственных ярмарок на территории региона.

Выборы в Государственную думу России пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Также в эти дни пермяки будут выбирать депутатов законодательного собрания края и депутатов гордумы Перми.

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