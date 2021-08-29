Перед выборами пермский губернатор устроит вояж по краю

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 1 сентября будет находиться в Березниках Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 1 сентября будет находиться в Березниках, а 3 сентября посетит Кунгур и Лысьву, рассказали URA.RU в пресс-службе главы региона. 19 сентября в Пермском крае пройдут выборы трех уровней: федеральные, региональные и муниципальные.

«1 сентября — выезд губернатора Пермского края в Березники. В рамках выезд состоится осмотр социально-культурных объектов. 3 сентября — выезд губернатора Пермского края в Кунгур и Лысьву», — рассказали URA.RU в пресс-службе Махонина.

В Березниках также пройдет выездное заседание правительства Пермского края. Тема заседания связана с предстоящим учебным годом, а также с проведением сельскохозяйственных ярмарок на территории региона.

Выборы в Государственную думу России пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Также в эти дни пермяки будут выбирать депутатов законодательного собрания края и депутатов гордумы Перми.