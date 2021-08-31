Синоптики пообещали пермякам холодный сентябрь

Температура воздуха в сентябре будет на 1-3 градуса ниже климатической нормы Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Сентябрь в Пермском крае может стать самым холодным за последине 13 лет. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе, который опубликован на сайте ГИС-центра Пермского классического университета (ПГНИУ).

«Сентябрь в Пермском крае ожидается холоднее нормы на 1,5-2 градуса (то есть — самым холодным с 2008 года). Исходя из совокупности имеющихся прогнозов, можно ожидать сентябрь с достаточным увлажнением. Такие продолжительные периоды сухой и теплой погоды, как в сентябре 2015, 2018, 2020 годах в этом году маловероятны», — говорится на сайте ГИС-центра.

Согласно расчетам синоптиков, самым теплым днем станет 2 сентября — воздух в этот день прогреется до 23-25 градусов, но начиная с 5 сентября ожидается значительное похолодание. Первая и вторая декады месяца ожидаются на один-два градуса холоднее нормы, а в третьей декаде будет преобладать холодная погода (на три градуса ниже нормы) с дефицитом осадков.

При этом в ГИС-центре подчеркивают, что прогноз погоды на сентябрь не является окончательным, поскольку при его подготовке использовали разные модели. Так, синоптики отмечают, что долгосрочный прогноз на август «оправдался плохо».