Пермского рабочего задавило грузовиком на свалке

За инцидент на полигоне оштрафован работодатель (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На мусорном полигоне в Березниках (Пермский край) рабочего задавил грузовик. Как выяснилось, мужчина был пьян. Об этом сообщили в управлении Роструда по Пермскому краю.

«Во время разворота автомобиля рабочий полигона подошел к движущемуся грузовику с задней стороны. Попав в мертвую зону видимости, он пошел спиной к движущемуся задним ходом транспорту к предполагаемому месту выгрузки. В результате попал под заднее правое колесо грузовика», — говорится на сайте трудовой инспекции.

После инцидента рабочего отправили в медицинское учреждение. Комиссия краевой госинспекции установила, что причиной несчастного случая стало алкогольное опьянение пострадавшего и нарушение техники безопасности. За это работодателя мужчины оштрафовали.