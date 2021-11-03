03 ноября 2021
02 ноября 2021

Пермского рабочего задавило грузовиком на свалке

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинск, камаз, водитель, шофер, механик, ремонт
За инцидент на полигоне оштрафован работодатель (архивное фото) Фото:

На мусорном полигоне в Березниках (Пермский край) рабочего задавил грузовик. Как выяснилось, мужчина был пьян. Об этом сообщили в управлении Роструда по Пермскому краю.

«Во время разворота автомобиля рабочий полигона подошел к движущемуся грузовику с задней стороны. Попав в мертвую зону видимости, он пошел спиной к движущемуся задним ходом транспорту к предполагаемому месту выгрузки. В результате попал под заднее правое колесо грузовика», — говорится на сайте трудовой инспекции.

После инцидента рабочего отправили в медицинское учреждение. Комиссия краевой госинспекции установила, что причиной несчастного случая стало алкогольное опьянение пострадавшего и нарушение техники безопасности. За это работодателя мужчины оштрафовали.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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