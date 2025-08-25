Вторая россиянка выиграла матч на престижном американском турнире

Анна Блинкова выиграла этап на престижном турнире в Нью-Йорке
Вторая россиянка выиграла первый этап открытого теннисного турнира
Полуфиналистка турнира Большого шлема Анна Блинкова обыграла украинскую теннисистку Юлию Стародубцеву со счетом 2:0 в первом этапе Открытого теннисного турнира. Об этом сообщают СМИ.

«В первом сете, Анна обыграла оппонента со счетом 6:3; во втором — 6:1», — передает информационный портал «Чемпионат. com».

Турнир был организован на арене Национального теннисного центра в Нью-Йорке. Весь матч занял 1 час и 28 минут. Анна Блинкова встретится в следующем раунде с теннисисткой из Египта Майар Шериф.

Ранее сообщалось, что Анастасия Потапова, обладающая шестью титулами турниров WTA, одержала победу в первом раунде US Open.

