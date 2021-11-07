В ЦГБ №7 не хватает коек из-за высокой загрузки «ковидных» больниц Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Центральная городская больница №7 Екатеринбурга из-за высокой загрузки вынуждена обустраивать койки в коридорах и столовой. Соответствующее видео в соцсетях опубликовал горожанин, попавший в учреждение. В самой ЦГБ подтвердили URA.RU нехватку коек.

«Больница переполнена. Люди лежат в коридоре. Столовая тоже стала местами для людей, которые поступают», — написал местный житель, выложив ролик в группе «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте». Отдельно отмечается, что в ЦГБ №7 не оборудован COVID-стационар: у пациентов на видео другие, не связанные с коронавирусом, диагнозы.

В ЦГБ №7 объяснили URA.RU, что количество поступающих в стационар пациентов превышает возможности учреждения в связи с переводом части городских больниц под COVID-госпитали. «Отказать в госпитализации по экстренным и неотложным показаниям в стационар медицинские работники не могут. Поэтому для сохранения доступности помощи вынужденно устанавливаются дополнительные койки, в том числе вне палат. При освобождении мест в палатах отделения пациенты сразу же переводятся на свободные койки», — заключили в ЦГБ.

В середине октября некоторые свердловские больницы из-за роста нагрузки начали размещать пациентов в коридорах. В основном проблема захлестнула учреждения, переделанные под ковидарии.