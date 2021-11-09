09 ноября 2021

Филолог прокомментировал новые правила русского языка

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Предложенные Минпросвещения правила коснутся только новых слов Фото:

Новые правила русского языка коснутся только написания слов, появившихся за последние годы. Об этом заявил филолог, главред портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов.

«Не будет каких-то нововведений в плане новых написаний слов, не будет никаких реформ, никакого пересмотра исключений. Никто не предлагает писать „стеклянный“, „оловянный“, „деревянный“ с одной „н“, „парашют“ с буквой „у“ и так далее. Речь идет о том, что эти правила охватывают в том числе написание новых слов и типов слов, появившихся в русском языке за последние годы и десятилетия», — рассказал Пахомов в разговоре с RT.

Филолог объяснил, что в 1956 году, когда были приняты действующие правила правописания, многих слов не было. Он отметил, что речь идет о создании проекта орфографических правил, пунктуации проект касаться не будет.

Проект постановления правительства подготовило Минпросвещения РФ. В пояснительной записке к проекту отмечается, что в обществе назрело осознание необходимости наличия не только единого полного справочника, но и наличие теоретического обоснования принимаемых решений. Позже Министерство опубликовало полный свод новых правил русского языка.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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