Минюст внес в список иноагентов новое СМИ

Минюст России расширил список СМИ, выполняющих функции иностранного агента. В реестр попало сетевое издание «Как бы инагент».
Общество с ограниченной ответственностью «Как бы инагент» вошло в реестр СМИ-иноагентов под номером 94, следует из данных на сайте Минюста. Уточняется, что издание внесено «во исполнение требований действующего законодательства РФ».
Ранее в список СМИ-иноагентов попала организация «Якутия — Наше мнение». Также в октябре реестр пополнили издания Bellingcat, MNews и «Кавказский узел».
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