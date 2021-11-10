Минюст внес в список иноагентов новое СМИ

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Минюст объявил нового СМИ-иноагента Фото:

Минюст России расширил список СМИ, выполняющих функции иностранного агента. В реестр попало сетевое издание «Как бы инагент».

Общество с ограниченной ответственностью «Как бы инагент» вошло в реестр СМИ-иноагентов под номером 94, следует из данных на сайте Минюста. Уточняется, что издание внесено «во исполнение требований действующего законодательства РФ».

Ранее в список СМИ-иноагентов попала организация «Якутия — Наше мнение». Также в октябре реестр пополнили издания Bellingcat, MNews и «Кавказский узел».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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