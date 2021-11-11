Инсайд: из полиции ХМАО массово увольняются сотрудники

Сотрудники не выдерживают переработок и работы без выходных Фото: Екатерина Сычкова

В следственных подразделениях полиции Нижневартовска и Радужного (ХМАО) — массовые увольнения. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал сотрудник силового ведомства.

«В Радужном работать некому в розыске и ППС, сотрудники выходят на работу во время отпуска, работают без выходных. В Нижневартовске ситуация еще хуже, там люди массово увольняются. Многие не выдерживают условий работы, длительной учебы на казарменном положении», — добавил инсайдер.

По словам сотрудника полиции, силовики вынуждены работать практически без выходных, а из отделов следствия переводятся и увольняются, считая, что в других отделах МВД работать легче. В пресс-службе УМВД по ХМАО обещали ответить на вопросы URA.RU позже.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге массово ушли в отставку полицейские начальники. Причинами увольнений стали большая нагрузка и низкая зарплата.