11 ноября 2021

Инсайд: из полиции ХМАО массово увольняются сотрудники

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники не выдерживают переработок и работы без выходных Фото:

В следственных подразделениях полиции Нижневартовска и Радужного (ХМАО) — массовые увольнения. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал сотрудник силового ведомства.

«В Радужном работать некому в розыске и ППС, сотрудники выходят на работу во время отпуска, работают без выходных. В Нижневартовске ситуация еще хуже, там люди массово увольняются. Многие не выдерживают условий работы, длительной учебы на казарменном положении», — добавил инсайдер.

По словам сотрудника полиции, силовики вынуждены работать практически без выходных, а из отделов следствия переводятся и увольняются, считая, что в других отделах МВД работать легче. В пресс-службе УМВД по ХМАО обещали ответить на вопросы URA.RU позже.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге массово ушли в отставку полицейские начальники. Причинами увольнений стали большая нагрузка и низкая зарплата.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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