16 ноября 2021

Челябинка подписала контракт с музыкальным лейблом

© Служба новостей «URA.RU»
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До подписания контракта певица работала косметологом (архивное фото) Фото:

Жительница Златоуста (Челябинская область) Нарина Харитонова подписала контракт с московским музыкальным лейблом «Popart Music». Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

«Как вы уже заметили я поменяла название своего профиля в инстаграм. А это значит, что теперь я артист лейбла „Popart Music“», — написала певица в Instagram.

Также артистка добавила, что в конце ноября состоится премьера ее дебютного сингла. Трек под названием «Обезоружена» выйдет 26 ноября.

Артистка будет выступать под псевдонимом NARINA. До подписания контракта она работала косметологом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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