Челябинка подписала контракт с музыкальным лейблом

До подписания контракта певица работала косметологом (архивное фото) Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Жительница Златоуста (Челябинская область) Нарина Харитонова подписала контракт с московским музыкальным лейблом «Popart Music». Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

«Как вы уже заметили я поменяла название своего профиля в инстаграм. А это значит, что теперь я артист лейбла „Popart Music“», — написала певица в Instagram.

Также артистка добавила, что в конце ноября состоится премьера ее дебютного сингла. Трек под названием «Обезоружена» выйдет 26 ноября.

Артистка будет выступать под псевдонимом NARINA. До подписания контракта она работала косметологом.