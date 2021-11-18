Футболиста «Спартака» обвиняют в попытке убийства

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Чемпионат России по футболу: ФК
Квинси Промесу предъявлено обвинение в попытке непредумышленного убийства Фото:

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения полузащитнику российского футбольного клуба «Спартак» Куинси Промесу. Его подозревают в попытке непредумышленного убийства.

«Футболист ударил ножом двоюродного брата в колено в прошлом году на семейной вечеринке. Промес, который в конце прошлого года провел две ночи под стражей в качестве подозреваемого, отрицает обвинения», — передает «Спорт 24».

Ранее питерский «Зенит» разгромил московский «Спартак» со счетом 7:1. Чемпионат России по футболу проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В составе «Зенита» гол забили Сердар Азмун на 20-й и 36-й минуте, Клаудиньо на 28-й Андрей Мостовой на 45-й и 56-й минуте, Артем Дзюба на 80-й, с пенальти, а также Александр Ерохин на 88-й. У «Спартака» отличился Куинси Промес на 53-ей минуте.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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