Ученые предупредили о факторе риска возникновения инсульта

Низкий уровень витамина D может повышать риск возникновения инсульта. Об этом сообщили исследователи из Университета Джонса Хопкинса.
Витамин D также связан со здоровьем сердца и сосудов: его недостаток удваивает риск возникновения острого нарушения кровоснабжения головного мозга, говорится в статье британской газеты Express. Биологически активное вещество помогает функционировать основным системам в организме — от иммунитета до метаболизма костной ткани.
Вещество формируется в эпидермисе кожи под воздействием ультрафиолетовых лучей. По словам специалистов, в зимние месяцы, когда мало солнечного света, этот компонент можно получить, употребляя рыбу, яйца, говяжью печень и йогурт.
Медицинская компания «Инвитро» после масштабного исследования обезличенных результатов анализов за 2020—2021 год пришла к выводу о том, что больше половины россиян страдают от дефицита витамина D. По словам специалистов, у мужчин дефицит необходимого витамина более выражен, чем у женщин.
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