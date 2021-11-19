19 ноября 2021

Ученые предупредили о факторе риска возникновения инсульта

© Служба новостей «URA.RU»
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Исследователи из Университета Джонса Хопкинса назвали витамин D жизненно необходимым веществом для организма человека Фото:

Низкий уровень витамина D может повышать риск возникновения инсульта. Об этом сообщили исследователи из Университета Джонса Хопкинса.

Витамин D также связан со здоровьем сердца и сосудов: его недостаток удваивает риск возникновения острого нарушения кровоснабжения головного мозга, говорится в статье британской газеты Express. Биологически активное вещество помогает функционировать основным системам в организме — от иммунитета до метаболизма костной ткани.

Вещество формируется в эпидермисе кожи под воздействием ультрафиолетовых лучей. По словам специалистов, в зимние месяцы, когда мало солнечного света, этот компонент можно получить, употребляя рыбу, яйца, говяжью печень и йогурт.

Медицинская компания «Инвитро» после масштабного исследования обезличенных результатов анализов за 2020—2021 год пришла к выводу о том, что больше половины россиян страдают от дефицита витамина D. По словам специалистов, у мужчин дефицит необходимого витамина более выражен, чем у женщин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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