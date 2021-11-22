Власти РФ определились, на что будут тратить миллиарды

Правительство РФ ко второму чтению в Государственной думе РФ разработало поправки к проекту нового федерального бюджета на 2022—2024 годы. Кабмин предусмотрел распределение ассигнований, зарезервированных на реализацию инициатив социально-экономического развития на сумму более 355 млрд рублей.
Часть средств в виде субсидий получат госкомпании, участвующие в реализации проектов. В частности, бюджетные деньги будут осваивать «Почта Банк», госкомпания «Дом.РФ», «Росгеология», «Российский экологический оператор» (РЭО) и другие, сообщается в законопроекте, размещенном в базе.
Отмечается, что с учетом поправок в проекте бюджета на реализацию стратегических инициатив предусмотрено 790,2 млрд рублей. «Из них 287,7 млрд рублей — это имеющиеся бюджетные ассигнования, 384,6 млрд рублей — дополнительные бюджетные ассигнования, 117,8 млрд — дополнительные бюджетные ассигнования, остающиеся зарезервированными на реализацию стратегических инициатив», — сообщила РБК пресс-служба Минфина.
Ранее с критикой нового федерального бюджета выступали глава КПРФ Геннадий Зюганов и депутат Госдумы Михаил Делягин. По мнению политиков, заложенное в бюджет сокращение финансирования здравоохранения обеспечит фактическое убийство властями еще большего числа россиян. URA.RU сообщало, что, согласно прогнозу Соцэкономразвития страны, в текущем году количество пенсионеров сократится на 400 тысяч человек, а в следующем — на 326 тысяч. В документе, касающемся бюджета ПФР на 2022 год и на плановый период 2023-2024, сообщалось, что ежегодно численность пенсионеров в России станет сокращаться на 500-600 тысяч.
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