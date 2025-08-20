Стало известно, сколько могут удержать из пенсии за долги

Размер удержаний из пенсии должника может достигать 70% в отдельных случаях взысканий, сообщил ведущий юрист Европейской юридической службы Олег Черкасов. По его словам, такие ограничения применяются при исполнении судебных решений в отношении пенсионеров-должников в соответствии с федеральным законом «Об исполнительном производстве».
«Если речь идет о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца и возмещении ущерба, причиненного преступлением, то максимальный размер удержания не может превышать 70 процентов от ежемесячной пенсии», — пояснил Черкасов в беседе с «Прайм». В остальных случаях, таких как кредитные задолженности или неоплата коммунальных услуг, удержание ограничено 50% от дохода.
Юрист подчеркнул, что размер удержания определяется индивидуально для каждого случая. Судебный пристав обязан учитывать семейное и материальное положение должника, а также состояние его здоровья. При этом исполнитель должен соблюдать баланс интересов взыскателя и должника, чтобы последний не оказался в критически тяжелом положении.
С февраля 2022 года должники получили право сохранять прожиточный минимум при удержаниях по исполнительному производству. Эта мера действует только по заявлению: если не обратиться с соответствующим заявлением, удержания будут производиться по максимальному лимиту, что может привести к снижению дохода ниже прожиточного минимума. Однако при взыскании алиментов на несовершеннолетних, компенсации вреда здоровью, в связи со смертью кормильца или ущерба от преступления механизм сохранения прожиточного минимума не применяется.
Ранее младший юрист юридической фирмы «Алимирзоев и Трофимов» Егор Курочкин сообщил, что с 1 сентября в России вступает в силу новый порядок, согласно которому наследники освобождаются от уплаты неустоек по задолженности умершего заемщика за период с момента его смерти до оформления наследства. По словам эксперта, что это изменение предоставляет наследникам дополнительное время для оформления своих прав. Кредитные учреждения будут обязаны приостановить начисление санкций вплоть до завершения процедуры вступления в наследство, передает 360.ru. Действие новых правил распространяется на ипотечные займы, автокредиты, а также другие виды потребительских кредитов.
