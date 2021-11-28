Причиной могло стать фаер-шоу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Полицейские задержали несколько десятков фанатов ЦСКА на стадионе «ВЭБ-Арена» после матча чемпионата России по футболу с «Зенитом». Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

«После игры полиция не выпускала всех болельщиков ЦСКА, которые располагались на трибуне за воротами хозяев поля (трибуна А) около 40 минут. После этого полицейские подогнали к трибуне несколько автобусов, отпустили всех женщин и детей, а вот мужчин начали досматривать и препровождать в свои автобусы», — передает ТАСС.

Отмечается, что задержаны около 30 человек. По предварительным данным, причиной стало фаер-шоу, которое устроили фанаты ЦСКА в конце матча, передает «Пятый канал». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Зенита».

Ранее также сообщалось, что после матча в рамках отборочного турнира Чемпионата мира по футболу 2022 между сборными России и Словении в Мариборе была избита компания российских фанатов. На мужчин напали со спины, когда они возвращались с матча в отель.