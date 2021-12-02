02 декабря 2021
01 декабря 2021

В ХМАО появились первые уголовные дела за подделку QR-кодов

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики уверены, что уголовных дел за подделку QR-кодов будет больше Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

Югорские полицейские возбудили уже порядка десяти уголовных дел за поддельные QR-коды. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«В большинстве случаев, на поддельные QR-коды обращал внимание работодатель. К примеру, в документах было указано, что работник вакцинировался в какой-нибудь больнице Краснодарского края, хотя на самом деле он в это время находился на работе. Вот в отношении таких сотрудников и возбуждаются уголовные дела. Жаль только не удается установить врачей, которые оказывали югорчанам такую услугу. Они находятся за пределами нашего региона», — сообщил инсайдер.

Он также добавил, что в основном уголовные дела были возбуждены в небольших по населению муниципалитетах. «Один случай произошел в Березово. Там работник школы всем хваcтался, что купил QR-код. В итоге на него поступил донос, и теперь он фигурант уголовного дела. Все они возбуждены по статье 327 УК РФ — «Подделка документов», — уточник собеседник агентства. В пресс-службу УМВД ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске рейд по проверке QR-кодов сотрудниками полиции завершился скандалом и дракой. Теперь в инциденте разбираются представители следственного комитета ХМАО.

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Югорские полицейские возбудили уже порядка десяти уголовных дел за поддельные QR-коды. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «В большинстве случаев, на поддельные QR-коды обращал внимание работодатель. К примеру, в документах было указано, что работник вакцинировался в какой-нибудь больнице Краснодарского края, хотя на самом деле он в это время находился на работе. Вот в отношении таких сотрудников и возбуждаются уголовные дела. Жаль только не удается установить врачей, которые оказывали югорчанам такую услугу. Они находятся за пределами нашего региона», — сообщил инсайдер. Он также добавил, что в основном уголовные дела были возбуждены в небольших по населению муниципалитетах. «Один случай произошел в Березово. Там работник школы всем хваcтался, что купил QR-код. В итоге на него поступил донос, и теперь он фигурант уголовного дела. Все они возбуждены по статье 327 УК РФ — «Подделка документов», — уточник собеседник агентства. В пресс-службу УМВД ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске рейд по проверке QR-кодов сотрудниками полиции завершился скандалом и дракой. Теперь в инциденте разбираются представители следственного комитета ХМАО.
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