Невеста убежала с «Давай поженимся» от жениха из Челябинска

Челябинец зря приехал на Первый канал — невеста сбежала Фото: Размик Закарян © URA.RU

Участница телевизионного шоу «Давай поженимся!» Анастасия из Иваново сорвала программу, сбежав из студии после серии жестких вопросов от ведущей Ларисы Гузеевой. Она отказалась продолжать съемки в самом конце, когда ее отправили знакомиться с потенциальным женихом — Ильей, который прилетел из Челябинска.

«Мне очень жаль. Хотелось посмотреть на женихов, но я думаю, что они не останутся в накладе», — прокомментировала происходящее Гузеева, пригласив зрительниц при желании стать участницами следующих выпусков. Запись шоу размещена на сайте Первого канала.

«Давай поженимся!» — свадебное ток-шоу, на котором герой поочередно встречается с тремя невестами или женихами, а в конце программы делает выбор: с кем из них он хотел бы продолжить отношения. Программа выходит с 2008 года.