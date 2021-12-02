Невеста убежала с «Давай поженимся» от жениха из Челябинска

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Cтрит-арт
Челябинец зря приехал на Первый канал — невеста сбежала Фото:

Участница телевизионного шоу «Давай поженимся!» Анастасия из Иваново сорвала программу, сбежав из студии после серии жестких вопросов от ведущей Ларисы Гузеевой. Она отказалась продолжать съемки в самом конце, когда ее отправили знакомиться с потенциальным женихом — Ильей, который прилетел из Челябинска.

«Мне очень жаль. Хотелось посмотреть на женихов, но я думаю, что они не останутся в накладе», — прокомментировала происходящее Гузеева, пригласив зрительниц при желании стать участницами следующих выпусков. Запись шоу размещена на сайте Первого канала.

«Давай поженимся!» — свадебное ток-шоу, на котором герой поочередно встречается с тремя невестами или женихами, а в конце программы делает выбор: с кем из них он хотел бы продолжить отношения. Программа выходит с 2008 года.

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Участница телевизионного шоу «Давай поженимся!» Анастасия из Иваново сорвала программу, сбежав из студии после серии жестких вопросов от ведущей Ларисы Гузеевой. Она отказалась продолжать съемки в самом конце, когда ее отправили знакомиться с потенциальным женихом — Ильей, который прилетел из Челябинска. «Мне очень жаль. Хотелось посмотреть на женихов, но я думаю, что они не останутся в накладе», — прокомментировала происходящее Гузеева, пригласив зрительниц при желании стать участницами следующих выпусков. Запись шоу размещена на сайте Первого канала. «Давай поженимся!» — свадебное ток-шоу, на котором герой поочередно встречается с тремя невестами или женихами, а в конце программы делает выбор: с кем из них он хотел бы продолжить отношения. Программа выходит с 2008 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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