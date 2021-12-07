Силовики задержали москвича, готовившего теракт в школе

У задержанного нашли пневматический пистолет и 3 ножа Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Москве сотрудники полиции задержали 18-летнего молодого человека. Его обвиняют в подготовке теракта в школе.

«Полицейские задержали около школы в Москве 18-летнего молодого человека, который во „ВКонтакте“ писал, что собирается устроить теракт в школе. При нем нашли пневматический пистолет, три газовых баллончика и три ножа», — сообщает «Комсомольская правда».

Ранее сотрудники ФСБ задержали украинских шпионов. По данным ведомства, они собирали информацию о стратегических объектах страны и готовили теракт.