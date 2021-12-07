Силовики задержали москвича, готовившего теракт в школе

В Москве сотрудники полиции задержали 18-летнего молодого человека. Его обвиняют в подготовке теракта в школе.
«Полицейские задержали около школы в Москве 18-летнего молодого человека, который во „ВКонтакте“ писал, что собирается устроить теракт в школе. При нем нашли пневматический пистолет, три газовых баллончика и три ножа», — сообщает «Комсомольская правда».
Ранее сотрудники ФСБ задержали украинских шпионов. По данным ведомства, они собирали информацию о стратегических объектах страны и готовили теракт.
В Москве сотрудники полиции задержали 18-летнего молодого человека. Его обвиняют в подготовке теракта в школе. «Полицейские задержали около школы в Москве 18-летнего молодого человека, который во „ВКонтакте“ писал, что собирается устроить теракт в школе. При нем нашли пневматический пистолет, три газовых баллончика и три ножа», — сообщает «Комсомольская правда». Ранее сотрудники ФСБ задержали украинских шпионов. По данным ведомства, они собирали информацию о стратегических объектах страны и готовили теракт.