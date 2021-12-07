Силовики задержали москвича, готовившего теракт в школе

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У задержанного нашли пневматический пистолет и 3 ножа Фото:

В Москве сотрудники полиции задержали 18-летнего молодого человека. Его обвиняют в подготовке теракта в школе.

«Полицейские задержали около школы в Москве 18-летнего молодого человека, который во „ВКонтакте“ писал, что собирается устроить теракт в школе. При нем нашли пневматический пистолет, три газовых баллончика и три ножа», — сообщает «Комсомольская правда».

Ранее сотрудники ФСБ задержали украинских шпионов. По данным ведомства, они собирали информацию о стратегических объектах страны и готовили теракт.

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В Москве сотрудники полиции задержали 18-летнего молодого человека. Его обвиняют в подготовке теракта в школе. «Полицейские задержали около школы в Москве 18-летнего молодого человека, который во „ВКонтакте“ писал, что собирается устроить теракт в школе. При нем нашли пневматический пистолет, три газовых баллончика и три ножа», — сообщает «Комсомольская правда». Ранее сотрудники ФСБ задержали украинских шпионов. По данным ведомства, они собирали информацию о стратегических объектах страны и готовили теракт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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