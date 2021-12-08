Водителя челябинских VIP оштрафовали за езду по выделенке

Иномарки с номерами «ООО» всегда привлекают внимание челябинцев (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Госавтоинпекция Челябинска оштрафовала водителя правительственной Toyota Camry за нарушение правил дорожного движения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города, небезопасные маневры статусного автомобиля с номерами ООО попали на видеорегистратор очевидца.

«Когда мы получили видеоматериалы о езде водителя Toyota Camry по выделенной полосе на Комсомольском проспекте, мы провели проверку. Сделали запрос по месту работы водителя и стали дожидаться его возвращения из командировки. Было возбуждено административное дело», — заявили URA.RU в управлении ГИБДД.

Как отметили в пресс-службе, водитель вину свою полностью признал. Мужчина был оштрафован на 1500 рублей по части 1.1 статьи 12.17.