Водителя челябинских VIP оштрафовали за езду по выделенке

Госавтоинпекция Челябинска оштрафовала водителя правительственной Toyota Camry за нарушение правил дорожного движения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города, небезопасные маневры статусного автомобиля с номерами ООО попали на видеорегистратор очевидца.
«Когда мы получили видеоматериалы о езде водителя Toyota Camry по выделенной полосе на Комсомольском проспекте, мы провели проверку. Сделали запрос по месту работы водителя и стали дожидаться его возвращения из командировки. Было возбуждено административное дело», — заявили URA.RU в управлении ГИБДД.
Как отметили в пресс-службе, водитель вину свою полностью признал. Мужчина был оштрафован на 1500 рублей по части 1.1 статьи 12.17.
Госавтоинпекция Челябинска оштрафовала водителя правительственной Toyota Camry за нарушение правил дорожного движения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города, небезопасные маневры статусного автомобиля с номерами ООО попали на видеорегистратор очевидца. «Когда мы получили видеоматериалы о езде водителя Toyota Camry по выделенной полосе на Комсомольском проспекте, мы провели проверку. Сделали запрос по месту работы водителя и стали дожидаться его возвращения из командировки. Было возбуждено административное дело», — заявили URA.RU в управлении ГИБДД. Как отметили в пресс-службе, водитель вину свою полностью признал. Мужчина был оштрафован на 1500 рублей по части 1.1 статьи 12.17.