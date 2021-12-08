Водителя челябинских VIP оштрафовали за езду по выделенке

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День народного единства в Челябинске, вип авто, машина тефтелева, вип номер
Иномарки с номерами «ООО» всегда привлекают внимание челябинцев (фото из архива) Фото:

Госавтоинпекция Челябинска оштрафовала водителя правительственной Toyota Camry за нарушение правил дорожного движения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города, небезопасные маневры статусного автомобиля с номерами ООО попали на видеорегистратор очевидца.

«Когда мы получили видеоматериалы о езде водителя Toyota Camry по выделенной полосе на Комсомольском проспекте, мы провели проверку. Сделали запрос по месту работы водителя и стали дожидаться его возвращения из командировки. Было возбуждено административное дело», — заявили URA.RU в управлении ГИБДД.

Как отметили в пресс-службе, водитель вину свою полностью признал. Мужчина был оштрафован на 1500 рублей по части 1.1 статьи 12.17.

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Госавтоинпекция Челябинска оштрафовала водителя правительственной Toyota Camry за нарушение правил дорожного движения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города, небезопасные маневры статусного автомобиля с номерами ООО попали на видеорегистратор очевидца. «Когда мы получили видеоматериалы о езде водителя Toyota Camry по выделенной полосе на Комсомольском проспекте, мы провели проверку. Сделали запрос по месту работы водителя и стали дожидаться его возвращения из командировки. Было возбуждено административное дело», — заявили URA.RU в управлении ГИБДД. Как отметили в пресс-службе, водитель вину свою полностью признал. Мужчина был оштрафован на 1500 рублей по части 1.1 статьи 12.17.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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