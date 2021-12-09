Путин: россиян неоправданно часто сажают в тюрьму

В России слишком часто лишают свободы людей, находящихся под следствием. В стране нужно расширять действие системы исправительных работ. Об этом на встрече с Советом по правам человека заявил президент РФ Владимир Путин.
«Засаживать находящегося под следствием человека за решетку часто совершенно неоправданно. Есть другие меры пресечения, которые должны работать», — сказал Путин в заседания, трансляция которого шла на телеканале «Россия 24».
Применение исправительных работ должно быть расширено, подчеркнул Путин. Он дал соответствующее поручение правительству России.
Также глава государства прокомментировал сообщения об участившихся пытках в местах лишения свободы. По словам Путина, он следит за информацией по теме, а ситуацию контролирует центральный аппарат СК России.
В России слишком часто лишают свободы людей, находящихся под следствием. В стране нужно расширять действие системы исправительных работ. Об этом на встрече с Советом по правам человека заявил президент РФ Владимир Путин. «Засаживать находящегося под следствием человека за решетку часто совершенно неоправданно. Есть другие меры пресечения, которые должны работать», — сказал Путин в заседания, трансляция которого шла на телеканале «Россия 24». Применение исправительных работ должно быть расширено, подчеркнул Путин. Он дал соответствующее поручение правительству России. Также глава государства прокомментировал сообщения об участившихся пытках в местах лишения свободы. По словам Путина, он следит за информацией по теме, а ситуацию контролирует центральный аппарат СК России.