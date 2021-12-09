Путин: россиян неоправданно часто сажают в тюрьму

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Встреча Владимира Путина с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию РФ. Москва, путин владимир
Владимир Путин считает, что в РФ нужно расширять практику исправительных работ Фото:

В России слишком часто лишают свободы людей, находящихся под следствием. В стране нужно расширять действие системы исправительных работ. Об этом на встрече с Советом по правам человека заявил президент РФ Владимир Путин.

«Засаживать находящегося под следствием человека за решетку часто совершенно неоправданно. Есть другие меры пресечения, которые должны работать», — сказал Путин в заседания, трансляция которого шла на телеканале «Россия 24».

Применение исправительных работ должно быть расширено, подчеркнул Путин. Он дал соответствующее поручение правительству России.

Также глава государства прокомментировал сообщения об участившихся пытках в местах лишения свободы. По словам Путина, он следит за информацией по теме, а ситуацию контролирует центральный аппарат СК России.

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В России слишком часто лишают свободы людей, находящихся под следствием. В стране нужно расширять действие системы исправительных работ. Об этом на встрече с Советом по правам человека заявил президент РФ Владимир Путин. «Засаживать находящегося под следствием человека за решетку часто совершенно неоправданно. Есть другие меры пресечения, которые должны работать», — сказал Путин в заседания, трансляция которого шла на телеканале «Россия 24». Применение исправительных работ должно быть расширено, подчеркнул Путин. Он дал соответствующее поручение правительству России. Также глава государства прокомментировал сообщения об участившихся пытках в местах лишения свободы. По словам Путина, он следит за информацией по теме, а ситуацию контролирует центральный аппарат СК России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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