Путин: россиян неоправданно часто сажают в тюрьму 09 декабря 2021 в 17:51 Размер текста - 17 + Владимир Путин считает, что в РФ нужно расширять практику исправительных работ Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России слишком часто лишают свободы людей, находящихся под следствием. В стране нужно расширять действие системы исправительных работ. Об этом на встрече с Советом по правам человека заявил президент РФ Владимир Путин. «Засаживать находящегося под следствием человека за решетку часто совершенно неоправданно. Есть другие меры пресечения, которые должны работать», — сказал Путин в заседания, трансляция которого шла на телеканале «Россия 24». Применение исправительных работ должно быть расширено, подчеркнул Путин. Он дал соответствующее поручение правительству России. Также глава государства прокомментировал сообщения об участившихся пытках в местах лишения свободы. По словам Путина, он следит за информацией по теме, а ситуацию контролирует центральный аппарат СК России. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. В России слишком часто лишают свободы людей, находящихся под следствием. В стране нужно расширять действие системы исправительных работ. Об этом на встрече с Советом по правам человека заявил президент РФ Владимир Путин. «Засаживать находящегося под следствием человека за решетку часто совершенно неоправданно. Есть другие меры пресечения, которые должны работать», — сказал Путин в заседания, трансляция которого шла на телеканале «Россия 24». Применение исправительных работ должно быть расширено, подчеркнул Путин. Он дал соответствующее поручение правительству России. Также глава государства прокомментировал сообщения об участившихся пытках в местах лишения свободы. По словам Путина, он следит за информацией по теме, а ситуацию контролирует центральный аппарат СК России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям