Для открытия кафе пермяк занялся продажей наркотиков

При обыске у пермяка нашли множество свертков с наркотиками (архивное фото) Фото: УФСБ РФ по Челябинской области

В Перми полиция задержала подозреваемого в продаже наркотиков, при обысках у него изъяли около килограмма героина. Сам он пояснил, что занялся незаконной торговлей, чтобы открыть свое кафе.

«Из незаконного оборота изъято около 1 кг наркотиков. Организаторы наркобизнеса недосчитаются около двух млн дохода от продажи изъятой партии героина. Подозреваемый рассказал, что в последнее время он испытывал финансовые трудности, в связи с чем решил заняться сбытом наркотиков, чтобы накопить деньги на открытие собственного кафе», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

По факту покушения на сбыт наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело. 33-летний подозреваемый отправлен под арест.