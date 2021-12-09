09 декабря 2021

Для открытия кафе пермяк занялся продажей наркотиков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наркотики, героин, героин, наркотики, наркобизнес
При обыске у пермяка нашли множество свертков с наркотиками (архивное фото) Фото:

В Перми полиция задержала подозреваемого в продаже наркотиков, при обысках у него изъяли около килограмма героина. Сам он пояснил, что занялся незаконной торговлей, чтобы открыть свое кафе.

«Из незаконного оборота изъято около 1 кг наркотиков. Организаторы наркобизнеса недосчитаются около двух млн дохода от продажи изъятой партии героина. Подозреваемый рассказал, что в последнее время он испытывал финансовые трудности, в связи с чем решил заняться сбытом наркотиков, чтобы накопить деньги на открытие собственного кафе», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

По факту покушения на сбыт наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело. 33-летний подозреваемый отправлен под арест.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Перми полиция задержала подозреваемого в продаже наркотиков, при обысках у него изъяли около килограмма героина. Сам он пояснил, что занялся незаконной торговлей, чтобы открыть свое кафе. «Из незаконного оборота изъято около 1 кг наркотиков. Организаторы наркобизнеса недосчитаются около двух млн дохода от продажи изъятой партии героина. Подозреваемый рассказал, что в последнее время он испытывал финансовые трудности, в связи с чем решил заняться сбытом наркотиков, чтобы накопить деньги на открытие собственного кафе», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. По факту покушения на сбыт наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело. 33-летний подозреваемый отправлен под арест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...