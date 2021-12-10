Эксперт по ЖКХ рассказал, как проверить начисление квартплаты

«Лишние» начисления можно обнаружить, если проверить квитанции за несколько месяцев, рассказал Дмитрий Гордеев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Посчитать, правильно ли начинается квартплата, достаточно легко. В первую очередь следует проверять цифры из графы «общая информация», наименование организации — получателя платежа, расчетные счета и реквизиты этих организаций. Такой совет дал зампред комитета Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП) по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев.

«Первое, что нужно сделать, это проверить все цифры из графы „общая информация“ — там, где указаны адрес, площадь квартиры, ФИО собственника или нанимателя муниципальной квартиры, количество зарегистрированных в квартире. Если уже здесь есть разночтения с тем, что на самом деле, — почти точно, что в квитанции есть нарушения», — приводит слова Дмитрия Гордеева «Российская газета».

По словам зампреда комитета ТПП, цена за некоторые услуги рассчитывается из площади квартиры и количества зарегистрированных людей. Если в этих данных есть ошибка, то они могут «потянуть» за собой нарушения во всей квитанции.

Также Гордеев советует узнать, какая управляющая, ресурсоснабжающая организация или ТСЖ отвечает за коммунальные услуги в доме. Если в квитанции указаны другие реквизиты — это повод разобраться и сообщить в управление домом.

Ошибка может появиться в перечне жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), объемов и тарифов. Он должен соответствовать договору управления, решениям общих собраний всех собственников помещений и членов ТСЖ в доме. Некоторые услуги в перечне нужно указывать отдельно — например, обслуживание домофона или охрану территории.

Гордеев также посоветовал сравнить квитанции за несколько месяцев. В этом случае можно обнаружить «лишние» начисления. В случае недопонимания жильцы могут потребовать сверку расчетов.

Ранее правительство РФ утвердило распоряжение о повышении тарифов ЖКХ с 1 июля 2022 года. Наименьший рост цен на коммунальные услуги будут в Свердловской области — 2,9%. Сильнее всего тарифы вырастут в Чечне — на 6,5%.