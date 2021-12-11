Заявление прозвучало на пикете в Екатеринбурге 12 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

В свердловском отделении партии «Яблоко» выбрали кандидатов на участие в выборах губернатора Свердловской области, которые должны состояться в сентябре 2022 года. Об этом заявил член бюро «Яблоко» Максим Петлин на митинге «За права человека и против ликвидации «Мемориала» (признан в России НКО-иноагентом).

«Мы понимаем, насколько будет сложно участвовать в выборах в 2022 году, потому что есть муниципальный фильтр. И мы понимаем: чтобы его преодолеть, нужно серьезную работу провести, нужно собрать подписи. Мы проводим консультации с потенциальными кандидатами», — сказал Петлин.

Он также отметил, что не готов пока озвучивать фамилии вероятных кандидатов. Петлин подчеркнул, что потенциальные участники выборов не давали согласия на это.

Пикет в поддержку организации «Мемориал» прошел в Екатеринбурге в парке Чкалова 12 декабря. На пикете присутствовали несколько десятков человек.