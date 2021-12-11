11 декабря 2021
10 декабря 2021

Свердловское «Яблоко» ведет переговоры перед выборами губернатора. Видео

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Акция в защиту Мемориала. Екатеринбург
Заявление прозвучало на пикете в Екатеринбурге 12 декабря Фото:
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Выборы губернатора Свердловской области-2022

В свердловском отделении партии «Яблоко» выбрали кандидатов на участие в выборах губернатора Свердловской области, которые должны состояться в сентябре 2022 года. Об этом заявил член бюро «Яблоко» Максим Петлин на митинге «За права человека и против ликвидации «Мемориала» (признан в России НКО-иноагентом).

«Мы понимаем, насколько будет сложно участвовать в выборах в 2022 году, потому что есть муниципальный фильтр. И мы понимаем: чтобы его преодолеть, нужно серьезную работу провести, нужно собрать подписи. Мы проводим консультации с потенциальными кандидатами», — сказал Петлин.

Он также отметил, что не готов пока озвучивать фамилии вероятных кандидатов. Петлин подчеркнул, что потенциальные участники выборов не давали согласия на это.

Пикет в поддержку организации «Мемориал» прошел в Екатеринбурге в парке Чкалова 12 декабря. На пикете присутствовали несколько десятков человек.

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В свердловском отделении партии «Яблоко» выбрали кандидатов на участие в выборах губернатора Свердловской области, которые должны состояться в сентябре 2022 года. Об этом заявил член бюро «Яблоко» Максим Петлин на митинге «За права человека и против ликвидации «Мемориала» (признан в России НКО-иноагентом). «Мы понимаем, насколько будет сложно участвовать в выборах в 2022 году, потому что есть муниципальный фильтр. И мы понимаем: чтобы его преодолеть, нужно серьезную работу провести, нужно собрать подписи. Мы проводим консультации с потенциальными кандидатами», — сказал Петлин. Он также отметил, что не готов пока озвучивать фамилии вероятных кандидатов. Петлин подчеркнул, что потенциальные участники выборов не давали согласия на это. Пикет в поддержку организации «Мемориал» прошел в Екатеринбурге в парке Чкалова 12 декабря. На пикете присутствовали несколько десятков человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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