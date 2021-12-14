В Сургуте пенсионерка торговала справками для получения QR-кода. Видео

15 декабря 2021 в 17:32 Размер текста - 17 +

На предприимчивую пенсионерку завели уголовное дело Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Сургутские полицейские возбудили уголовное дело на 70-летнюю пенсионерку, которая торговала поддельными медсправками о наличии противопоказаний для вакцинации от COVID-19. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО. «70-летняя подозреваемая изготавливала поддельные выписки из протокола заседаний иммунологических медкомиссий, которые подтверждали наличие у получивших их граждан противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19. Также сотрудниками было установлено, что ранее гражданка являлась предпринимателем», — прокомментировали в пресс-службе окружной полиции. В ходе обыска полицейские изъяли банковские карты, жесткие диски, принтеры, четыре компьютера, флешкарты, четыре сотовых телефона, штампы печати, штемпельные краски, оттиски, документы. На пенсионерку завели уголовное дело по части первой статьи 327 УК РФ — «подделка документов». Она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ранее URA.RU сообщало, что полиция Сургута задержала бывшего невропатолога, который также торговал поддельными ковидными справками. На него было возбуждено сразу семь уголовных дел. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Сургутские полицейские возбудили уголовное дело на 70-летнюю пенсионерку, которая торговала поддельными медсправками о наличии противопоказаний для вакцинации от COVID-19. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО. «70-летняя подозреваемая изготавливала поддельные выписки из протокола заседаний иммунологических медкомиссий, которые подтверждали наличие у получивших их граждан противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19. Также сотрудниками было установлено, что ранее гражданка являлась предпринимателем», — прокомментировали в пресс-службе окружной полиции. В ходе обыска полицейские изъяли банковские карты, жесткие диски, принтеры, четыре компьютера, флешкарты, четыре сотовых телефона, штампы печати, штемпельные краски, оттиски, документы. На пенсионерку завели уголовное дело по части первой статьи 327 УК РФ — «подделка документов». Она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ранее URA.RU сообщало, что полиция Сургута задержала бывшего невропатолога, который также торговал поддельными ковидными справками. На него было возбуждено сразу семь уголовных дел.