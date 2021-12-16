Голикова призвала изменить закон о QR-кодах

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Госсовет в Кремле. Москва, голикова татьяна
Вице-премьер предлагает внести в закон о QR-кодах перечень мест, куда пустят по ПЦР-тесту Фото:

В Госдуме РФ предложили установить перечень организаций и мероприятий, которые можно посещать при наличии медотвода от вакцинации. С таким предложением выступила заместитель председателя правительства РФ России Татьяна Голикова на пленарном заседании Госдумы 16 декабря.

«Устанавливается обязательное наличие ПЦР-теста для граждан, которые имеют медотвод от вакцинации. В процессе подготовки ко второму чтению мы с вами должны установить отдельные организации и мероприятия, которые можно посещать при наличии ПЦР-теста, а также посещение МФЦ при наличии ПЦР-теста», — предложила вице-премьер.

Она также заявила, что для борьбы с новым штаммом «Омикрон» в странах, где он особенно сильно распространяется, власти предлагают ревакцинироваться ранее, чем через полгода. С подобным заявлением обратился к своим подписчикам доктор-телеведущий Александр Мясников.

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В Госдуме РФ предложили установить перечень организаций и мероприятий, которые можно посещать при наличии медотвода от вакцинации. С таким предложением выступила заместитель председателя правительства РФ России Татьяна Голикова на пленарном заседании Госдумы 16 декабря. «Устанавливается обязательное наличие ПЦР-теста для граждан, которые имеют медотвод от вакцинации. В процессе подготовки ко второму чтению мы с вами должны установить отдельные организации и мероприятия, которые можно посещать при наличии ПЦР-теста, а также посещение МФЦ при наличии ПЦР-теста», — предложила вице-премьер. Она также заявила, что для борьбы с новым штаммом «Омикрон» в странах, где он особенно сильно распространяется, власти предлагают ревакцинироваться ранее, чем через полгода. С подобным заявлением обратился к своим подписчикам доктор-телеведущий Александр Мясников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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