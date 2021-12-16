Голикова допустила изменение сроков вакцинации из-за «Омикрона»

16 декабря 2021 в 16:48 Размер текста - 17 +

Из-за распространения штамма «Омикрон» специалисты рекомендуют ревакцинироваться раньше, чем через полгода, сказала Татьяна Голикова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В странах, где распространяется новый штамм коронавируса «Омикрон», рекомендуют ревакцинироваться раньше, чем через шесть месяцев. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «После первичной вакцинации и перенесенной болезни, на данный момент, длительность сертификата составляет год. Если наблюдения покажут, что этот срок можно продлить, мы его продлим. Но сейчас большинство стран рекомендует проходить повторную вакцинацию после 6 месяцев. Однако коллеги из других стран, где „Омикрон“ распространен, предлагают делать вторую прививку быстрее, не дожидаясь шести месяцев», — сказал Голикова в ходе пленарного заседания Госдумы РФ. Трансляция заседания идет на официальном сайте Госдумы. Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что сроки ревакцинации в России могут меняться в связи с появление новых штаммом коронавируса. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что ревакцинация защищает на 92%, пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В странах, где распространяется новый штамм коронавируса «Омикрон», рекомендуют ревакцинироваться раньше, чем через шесть месяцев. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «После первичной вакцинации и перенесенной болезни, на данный момент, длительность сертификата составляет год. Если наблюдения покажут, что этот срок можно продлить, мы его продлим. Но сейчас большинство стран рекомендует проходить повторную вакцинацию после 6 месяцев. Однако коллеги из других стран, где „Омикрон“ распространен, предлагают делать вторую прививку быстрее, не дожидаясь шести месяцев», — сказал Голикова в ходе пленарного заседания Госдумы РФ. Трансляция заседания идет на официальном сайте Госдумы. Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что сроки ревакцинации в России могут меняться в связи с появление новых штаммом коронавируса. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что ревакцинация защищает на 92%, пишет RT.