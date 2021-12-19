В НАТО отказались делить с Россией сферы влияния

Генсек НАТО выступил против новой конференции с Россией о сферах влияния Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Проведение новой конференции с Россией о сферах влияния стало бы для США «шагом назад». Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, странам следует вести диалог по поводу укрепления доверия.

«Проведение новой конференции, где мы бы вновь обсуждали зоны влияния, было бы для нас шагом назад, и это совсем неверное направление. Нам следует разговаривать по поводу укрепления доверия, контроля над вооружениями и снижения напряженности», — сказал Столтенберг в разговоре с газетой Journal de Dimanche.

Ранее МИД РФ опубликовал проекты договоров с США и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности. В проекте договора указано, что НАТО должна исключить присоединение Украины к военно-политическому блоку, а также отказаться от расширения на восток и ведения военной деятельности на территории Украины и стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, пишет агентство Nation news.

В субботу, 18 декабря, Россия вышла из Договора по открытому небу. Документ стал ответом на выход из соглашения США в ноябре 2020 года, уточняет «Национальная служба новостей». Сейчас решается вопрос о выходе из ДОН Белоруссии. Она входила в единую группу с Россией в рамках соглашения, передает RT.