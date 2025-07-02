Стала известна сумма, которую заплатит «ангарский маньяк» за моральный вред

«Ангарский маньяк» Попков должен выплатить 10 млн рублей за моральный вред
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Михаил Попков должен выплатить миллионный долг за нанесение морального вреда
Михаил Попков должен выплатить миллионный долг за нанесение морального вреда Фото:

Серийный убийца Михаил Попков по прозвищу «Ангарский маньяк», приговоренный к пожизненному заключению за убийство 85 женщин в Иркутской области, должен выплатить около 10 млн рублей в качестве задолженности по компенсации морального вреда. Об этом сообщили правоохранители. 

«Общая сумма долга Попкова близка к 10 миллионам рублей. Основная часть этой суммы связана с компенсацией за моральный вред, а также с исполнением судебных сборов», — передает ТАСС данные от правоохранительных органов. 

Согласно информации из Единого государственного реестра исполнительных производств, в отношении Михаила Попкова возбуждено 16 исполнительных производств по взысканию долгов. При этом 14 из них связаны с компенсацией морального вреда.

На данный момент преступник отбывает наказание в одиночной камере в мордовской ИК-6 — его осудили за серию жестоких убийств в период 1990–2010 годов. Известно, что он шьет вещи для нужд СВО, слушает радио и читает детективные книги. На данный момент Попков не контактирует с журналистами по просьбе своей семьи. 

При этом 1 июля в суд Иркутской области было направлено очередное уголовное дело против «Ангарский маньяк». Его обвиняют в убийстве женщины в 2011 году, которое произошло в парке «Современник» города Ангарска. 

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Серийный убийца Михаил Попков по прозвищу «Ангарский маньяк», приговоренный к пожизненному заключению за убийство 85 женщин в Иркутской области, должен выплатить около 10 млн рублей в качестве задолженности по компенсации морального вреда. Об этом сообщили правоохранители.  «Общая сумма долга Попкова близка к 10 миллионам рублей. Основная часть этой суммы связана с компенсацией за моральный вред, а также с исполнением судебных сборов», — передает ТАСС данные от правоохранительных органов.  Согласно информации из Единого государственного реестра исполнительных производств, в отношении Михаила Попкова возбуждено 16 исполнительных производств по взысканию долгов. При этом 14 из них связаны с компенсацией морального вреда. На данный момент преступник отбывает наказание в одиночной камере в мордовской ИК-6 — его осудили за серию жестоких убийств в период 1990–2010 годов. Известно, что он шьет вещи для нужд СВО, слушает радио и читает детективные книги. На данный момент Попков не контактирует с журналистами по просьбе своей семьи.  При этом 1 июля в суд Иркутской области было направлено очередное уголовное дело против «Ангарский маньяк». Его обвиняют в убийстве женщины в 2011 году, которое произошло в парке «Современник» города Ангарска. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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