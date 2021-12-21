В Свердловской области ослаблены ограничения с QR-кодами Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области начали ослаблять коронавирусные ограничения, но большинство общественных мест остается закрытым для посетителей без QR-кодов. URA.RU собрало список мест, посещение которых будет разрешено и запрещено.

Куда можно попасть без QR-кода

Все торговые центры Свердловской области и магазины, которые находятся внутри них, открыты для посещения непривитых.

Без QR-кода можно попасть в аптеки, ортопедические салоны, салоны связи и продуктовые магазины.

Родители, приходящие за ребенком в детский сад, могут не иметь при себе QR-кода. Однако администрация учреждения может вводить свои поправки в пропускной режим.

Проезд в общественном транспорте разрешен для всех свердловчан. Власти не ввели там зону COVID-free.

Куда проход без QR-кода закрыт

Большинство общественных мест закрыты для посещения непривитых свердловчан. Среди них:

кафе и рестораны; концертные залы, театры, кинотеатры, ночные клубы, цирки, зоопарки и океанариумы; все спортивные организации, за исключением профессиональных клубов и образовательных учреждений; магазины, где нет товаров первой необходимости (продукты, лекарства); химчистки, прачечные, бани, сауны, салоны красоты, массажные салоны; комнаты для детского отдыха и развлечений.

Если заведение или магазин находятся в торговом центре, то проход туда возможен без QR-кода. Это условие не распространяется на кинотеатры, поскольку там людям долго приходится находиться в закрытом помещении. Такой режим действует до 20 января.

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков на брифинге 21 декабря огласил актуальный список коронавирусных ограничений. Меры сдерживания пандемии были ослаблены из-за снижения заболеваемости в регионе. Строгая система QR-кодов действует в Свердловской области с 25 октября. Без них невозможно попасть в музеи, библиотеки, выставочные центры и спортивные объекты. Пропуском также является медотвод от вакцинации и свежий ПЦР-тест на инфекцию.