21 декабря 2021

Пентагон ответил на заявление Шойгу о провокации в Донбассе

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В Пентагоне опровергли заявления Шойгу о провокации в ДНР Фото:
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Война на Украине

Заявления министра обороны России Сергея Шойгу о подготовке частными военными компаниями США провокации с химическими веществами на востоке Украины не соответствует действительности. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Эти заявления министра Шойгу совершенно не соответствуют действительности», — передает слова Кирби РИА «Новости». Он отметил, что министр обороны США Ллойд Остин не разговаривал с Шойгу на фоне обострения напряженности вокруг Украины.

Ранее Шойгу заявил, что американские частные военные компании готовят провокацию в непризнанной ДНР. Он отметил, что достоверно установлено присутствие более 120 сотрудников американских ЧВК в Донецкой области. По словам Шойгу, в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервы неустановленного химического компонента. Глава Минобороны РФ также добавил, что США наращивает передовое военное присутствие у границ России.

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Заявления министра обороны России Сергея Шойгу о подготовке частными военными компаниями США провокации с химическими веществами на востоке Украины не соответствует действительности. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. «Эти заявления министра Шойгу совершенно не соответствуют действительности», — передает слова Кирби РИА «Новости». Он отметил, что министр обороны США Ллойд Остин не разговаривал с Шойгу на фоне обострения напряженности вокруг Украины. Ранее Шойгу заявил, что американские частные военные компании готовят провокацию в непризнанной ДНР. Он отметил, что достоверно установлено присутствие более 120 сотрудников американских ЧВК в Донецкой области. По словам Шойгу, в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервы неустановленного химического компонента. Глава Минобороны РФ также добавил, что США наращивает передовое военное присутствие у границ России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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