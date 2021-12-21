Пентагон ответил на заявление Шойгу о провокации в Донбассе

Заявления министра обороны России Сергея Шойгу о подготовке частными военными компаниями США провокации с химическими веществами на востоке Украины не соответствует действительности. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
«Эти заявления министра Шойгу совершенно не соответствуют действительности», — передает слова Кирби РИА «Новости». Он отметил, что министр обороны США Ллойд Остин не разговаривал с Шойгу на фоне обострения напряженности вокруг Украины.
Ранее Шойгу заявил, что американские частные военные компании готовят провокацию в непризнанной ДНР. Он отметил, что достоверно установлено присутствие более 120 сотрудников американских ЧВК в Донецкой области. По словам Шойгу, в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервы неустановленного химического компонента. Глава Минобороны РФ также добавил, что США наращивает передовое военное присутствие у границ России.
Заявления министра обороны России Сергея Шойгу о подготовке частными военными компаниями США провокации с химическими веществами на востоке Украины не соответствует действительности. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. «Эти заявления министра Шойгу совершенно не соответствуют действительности», — передает слова Кирби РИА «Новости». Он отметил, что министр обороны США Ллойд Остин не разговаривал с Шойгу на фоне обострения напряженности вокруг Украины. Ранее Шойгу заявил, что американские частные военные компании готовят провокацию в непризнанной ДНР. Он отметил, что достоверно установлено присутствие более 120 сотрудников американских ЧВК в Донецкой области. По словам Шойгу, в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервы неустановленного химического компонента. Глава Минобороны РФ также добавил, что США наращивает передовое военное присутствие у границ России.