Пентагон ответил на заявление Шойгу о провокации в Донбассе 22 декабря 2021 в 05:35 Размер текста - 17 + В Пентагоне опровергли заявления Шойгу о провокации в ДНР Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Заявления министра обороны России Сергея Шойгу о подготовке частными военными компаниями США провокации с химическими веществами на востоке Украины не соответствует действительности. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. «Эти заявления министра Шойгу совершенно не соответствуют действительности», — передает слова Кирби РИА «Новости». Он отметил, что министр обороны США Ллойд Остин не разговаривал с Шойгу на фоне обострения напряженности вокруг Украины. Ранее Шойгу заявил, что американские частные военные компании готовят провокацию в непризнанной ДНР. Он отметил, что достоверно установлено присутствие более 120 сотрудников американских ЧВК в Донецкой области. По словам Шойгу, в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервы неустановленного химического компонента. Глава Минобороны РФ также добавил, что США наращивает передовое военное присутствие у границ России. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Заявления министра обороны России Сергея Шойгу о подготовке частными военными компаниями США провокации с химическими веществами на востоке Украины не соответствует действительности. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. «Эти заявления министра Шойгу совершенно не соответствуют действительности», — передает слова Кирби РИА «Новости». Он отметил, что министр обороны США Ллойд Остин не разговаривал с Шойгу на фоне обострения напряженности вокруг Украины. Ранее Шойгу заявил, что американские частные военные компании готовят провокацию в непризнанной ДНР. Он отметил, что достоверно установлено присутствие более 120 сотрудников американских ЧВК в Донецкой области. По словам Шойгу, в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервы неустановленного химического компонента. Глава Минобороны РФ также добавил, что США наращивает передовое военное присутствие у границ России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям