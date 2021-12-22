22 декабря 2021
21 декабря 2021
20 декабря 2021

В аппарате думы Сургута начались сокращения. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, депутат, чиновник, подпись, подписание, документы, руки, авторучка, шариковая ручка
Сотрудникам аппарата думы Сургута уже вручили уведомления о сокращении Фото:

В аппарате думы Сургута (ХМАО) начались сокращения. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.

«Сейчас в аппарате думы Сургута работает около 25 сотрудников. Примерно четверть из них попадает под сокращение. Работникам уже начали поступать уведомления о предстоящей оптимизации», — сообщил инсайдер.

Он также добавил, что рекомендации по сокращению штата аппарата городской думы пришли от окружных властей. «Тренд объясняется сокращением расходов на чиновников. Осенью в думе уже отказались от зарплат для спикера и вице-спикера. Но и этого оказалось мало», — отмечает собеседник агентства. В пресс-службе думы Сургута не ответили на телефонный звонок корреспондента URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте на треть была сокращен аппарат контрольно-счетной палаты. Продолжит работу в нем 19 специалистов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В аппарате думы Сургута (ХМАО) начались сокращения. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Сейчас в аппарате думы Сургута работает около 25 сотрудников. Примерно четверть из них попадает под сокращение. Работникам уже начали поступать уведомления о предстоящей оптимизации», — сообщил инсайдер. Он также добавил, что рекомендации по сокращению штата аппарата городской думы пришли от окружных властей. «Тренд объясняется сокращением расходов на чиновников. Осенью в думе уже отказались от зарплат для спикера и вице-спикера. Но и этого оказалось мало», — отмечает собеседник агентства. В пресс-службе думы Сургута не ответили на телефонный звонок корреспондента URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте на треть была сокращен аппарат контрольно-счетной палаты. Продолжит работу в нем 19 специалистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...