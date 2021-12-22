В аппарате думы Сургута (ХМАО) начались сокращения. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.
«Сейчас в аппарате думы Сургута работает около 25 сотрудников. Примерно четверть из них попадает под сокращение. Работникам уже начали поступать уведомления о предстоящей оптимизации», — сообщил инсайдер.
Он также добавил, что рекомендации по сокращению штата аппарата городской думы пришли от окружных властей. «Тренд объясняется сокращением расходов на чиновников. Осенью в думе уже отказались от зарплат для спикера и вице-спикера. Но и этого оказалось мало», — отмечает собеседник агентства. В пресс-службе думы Сургута не ответили на телефонный звонок корреспондента URA.RU.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте на треть была сокращен аппарат контрольно-счетной палаты. Продолжит работу в нем 19 специалистов.
В аппарате думы Сургута (ХМАО) начались сокращения. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Сейчас в аппарате думы Сургута работает около 25 сотрудников. Примерно четверть из них попадает под сокращение. Работникам уже начали поступать уведомления о предстоящей оптимизации», — сообщил инсайдер. Он также добавил, что рекомендации по сокращению штата аппарата городской думы пришли от окружных властей. «Тренд объясняется сокращением расходов на чиновников. Осенью в думе уже отказались от зарплат для спикера и вице-спикера. Но и этого оказалось мало», — отмечает собеседник агентства. В пресс-службе думы Сургута не ответили на телефонный звонок корреспондента URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте на треть была сокращен аппарат контрольно-счетной палаты. Продолжит работу в нем 19 специалистов.