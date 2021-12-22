В аппарате думы Сургута начались сокращения. Инсайд

23 декабря 2021 в 08:48 Размер текста - 17 +

Сотрудникам аппарата думы Сургута уже вручили уведомления о сокращении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В аппарате думы Сургута (ХМАО) начались сокращения. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Сейчас в аппарате думы Сургута работает около 25 сотрудников. Примерно четверть из них попадает под сокращение. Работникам уже начали поступать уведомления о предстоящей оптимизации», — сообщил инсайдер. Он также добавил, что рекомендации по сокращению штата аппарата городской думы пришли от окружных властей. «Тренд объясняется сокращением расходов на чиновников. Осенью в думе уже отказались от зарплат для спикера и вице-спикера. Но и этого оказалось мало», — отмечает собеседник агентства. В пресс-службе думы Сургута не ответили на телефонный звонок корреспондента URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте на треть была сокращен аппарат контрольно-счетной палаты. Продолжит работу в нем 19 специалистов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В аппарате думы Сургута (ХМАО) начались сокращения. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Сейчас в аппарате думы Сургута работает около 25 сотрудников. Примерно четверть из них попадает под сокращение. Работникам уже начали поступать уведомления о предстоящей оптимизации», — сообщил инсайдер. Он также добавил, что рекомендации по сокращению штата аппарата городской думы пришли от окружных властей. «Тренд объясняется сокращением расходов на чиновников. Осенью в думе уже отказались от зарплат для спикера и вице-спикера. Но и этого оказалось мало», — отмечает собеседник агентства. В пресс-службе думы Сургута не ответили на телефонный звонок корреспондента URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте на треть была сокращен аппарат контрольно-счетной палаты. Продолжит работу в нем 19 специалистов.