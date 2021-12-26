Для водителей, попавших в снежный «плен», организовали горячее питание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из-за сильного снега на федеральной трассе М5 «Урал» с Башкирии застряли 33 автомобиля. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям. Для попавших в снежный «плен» водителей организовали кемпинг с горячей едой и питьем.

«По оперативным данным на трассе М5 на участке дорог между населенными пунктами Серафимовский и Николаевка Туймазинского района в снежный „плен“ попало 33 автомобиля, как легковые, так и грузовые. На месте работают дорожные службы. Возле АЗС заработал кемпинг (обогрев, горячая еда, питье)», — сообщается на официальном сайте Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

На помощь застрявшим на дороге автомобилям направили два КамАЗа с ковшами. Госкомитет рекомендовал водителям отказаться от поездок в этом направлении или заранее выбрать пути объезда. В ведомстве автомобилистам также посоветовали запастись топливом, продуктами и теплыми вещами и проверить зарядку сотового телефона.

Ранее башкирское управление МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в республике. Так, местами ожидалось усиление ветра до 20-25 метров в секунду и сильный снег. В МЧС сообщили, что на дорогах могут быть снежные заносы, а видимость снизится до 500 метров. На трассе М5 было введено ограничение движения пассажирских автобусов, маршруток, такси и грузового транспорта.

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