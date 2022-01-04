Кличко вошел в топ-10 самых богатых боксеров мира 05 января 2022 в 01:46 Размер текста - 17 + Владимир Кличко вошел в топ-10 самых богатых боксеров мира Фото: Анна Майорова © URA.RU Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко вошел в топ-10 самых богатых боксеров мира. Рейтинг опубликовали в английской газете Manchester Evening News. Кличко заработал за свою карьеру 58 миллионов фунтов стерлингов, что позволило ему занять 10-е место в рейтинге, пишет «Интерфакс». Спортсмену удавалось удерживать пять чемпионских поясов в течение шести лет. Самые крупные суммы он получил за поединки с Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. Известно, что помимо Кличко в рейтинге оказались Флойд Мейвезер (400 млн фунтов), Джордж Форман (222) и Мэнни Пакьяо (163). Кроме того, в топ-10 вошли Энтони Джошуа, Шугар Рэй, Тайсон Фьюри, Леннокс Льюис, Сауль Альварес и Оскар Де Ла Хойя. Брата Владимира Кличко Виталия осенью 2020 года пристыдили за новую книгу с его легендарными афоризмами. Некоторые похвалили за его умение смеяться над собой. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко вошел в топ-10 самых богатых боксеров мира. Рейтинг опубликовали в английской газете Manchester Evening News. Кличко заработал за свою карьеру 58 миллионов фунтов стерлингов, что позволило ему занять 10-е место в рейтинге, пишет «Интерфакс». Спортсмену удавалось удерживать пять чемпионских поясов в течение шести лет. Самые крупные суммы он получил за поединки с Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. Известно, что помимо Кличко в рейтинге оказались Флойд Мейвезер (400 млн фунтов), Джордж Форман (222) и Мэнни Пакьяо (163). Кроме того, в топ-10 вошли Энтони Джошуа, Шугар Рэй, Тайсон Фьюри, Леннокс Льюис, Сауль Альварес и Оскар Де Ла Хойя. Брата Владимира Кличко Виталия осенью 2020 года пристыдили за новую книгу с его легендарными афоризмами. Некоторые похвалили за его умение смеяться над собой. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям