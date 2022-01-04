04 января 2022

Кличко вошел в топ-10 самых богатых боксеров мира

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Майка Тайсона в Академию единоборств РМК. Екатеринбург, боксерские перчатки
Владимир Кличко вошел в топ-10 самых богатых боксеров мира Фото:

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко вошел в топ-10 самых богатых боксеров мира. Рейтинг опубликовали в английской газете Manchester Evening News.

Кличко заработал за свою карьеру 58 миллионов фунтов стерлингов, что позволило ему занять 10-е место в рейтинге, пишет «Интерфакс». Спортсмену удавалось удерживать пять чемпионских поясов в течение шести лет. Самые крупные суммы он получил за поединки с Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Известно, что помимо Кличко в рейтинге оказались Флойд Мейвезер (400 млн фунтов), Джордж Форман (222) и Мэнни Пакьяо (163). Кроме того, в топ-10 вошли Энтони Джошуа, Шугар Рэй, Тайсон Фьюри, Леннокс Льюис, Сауль Альварес и Оскар Де Ла Хойя.

Брата Владимира Кличко Виталия осенью 2020 года пристыдили за новую книгу с его легендарными афоризмами. Некоторые похвалили за его умение смеяться над собой.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко вошел в топ-10 самых богатых боксеров мира. Рейтинг опубликовали в английской газете Manchester Evening News. Кличко заработал за свою карьеру 58 миллионов фунтов стерлингов, что позволило ему занять 10-е место в рейтинге, пишет «Интерфакс». Спортсмену удавалось удерживать пять чемпионских поясов в течение шести лет. Самые крупные суммы он получил за поединки с Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. Известно, что помимо Кличко в рейтинге оказались Флойд Мейвезер (400 млн фунтов), Джордж Форман (222) и Мэнни Пакьяо (163). Кроме того, в топ-10 вошли Энтони Джошуа, Шугар Рэй, Тайсон Фьюри, Леннокс Льюис, Сауль Альварес и Оскар Де Ла Хойя. Брата Владимира Кличко Виталия осенью 2020 года пристыдили за новую книгу с его легендарными афоризмами. Некоторые похвалили за его умение смеяться над собой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...