В Челябинской области пропали 58 постояльцев дома престарелых

07 января 2022 в 18:41 Размер текста - 17 +

Пенсионеров накануне Нового года вывезли в другие учреждения соцзащиты, не уведомив родственников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из частного пансионата для престарелых в Копейске Челябинской области пропали 58 постояльцев. Родственники обнаружили их пропажу накануне Нового года, когда привезли своим старикам подарки к празднику. Сегодня в региональном министерстве социальных отношений объяснили челябинцам, где искать их пожилых родственников. «Вечером 30 декабря родные постояльцев частного дома престарелых столкнулись с приставами, которые … опечатывали здание по решению суда. Постояльцев в доме уже не было, владельцев заведения тоже», — сообщает издание «Курс дела». В министерстве социальных отношений Челябинской области прокомментировали ситуацию, выпустив пресс-релиз. По данным ведомства, деятельность пансионата была приостановлена по решению суда. В доме престарелых на тот момент находились 58 человек. Связь со всеми пенсионерами уже установлена. «Девять человек были возвращены в семьи. Остальные 49 с их согласия помещены в государственные стационарные учреждения социального обслуживания», — рассказали в министерстве. Для родственников пожилых людей действует горячая линия. Узнать, куда перевезли пенсионеров, челябинцы смогут по телефону 8-908-811-30-80 ежедневно с 10.00 до 18.00. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Из частного пансионата для престарелых в Копейске Челябинской области пропали 58 постояльцев. Родственники обнаружили их пропажу накануне Нового года, когда привезли своим старикам подарки к празднику. Сегодня в региональном министерстве социальных отношений объяснили челябинцам, где искать их пожилых родственников. «Вечером 30 декабря родные постояльцев частного дома престарелых столкнулись с приставами, которые … опечатывали здание по решению суда. Постояльцев в доме уже не было, владельцев заведения тоже», — сообщает издание «Курс дела». В министерстве социальных отношений Челябинской области прокомментировали ситуацию, выпустив пресс-релиз. По данным ведомства, деятельность пансионата была приостановлена по решению суда. В доме престарелых на тот момент находились 58 человек. Связь со всеми пенсионерами уже установлена. «Девять человек были возвращены в семьи. Остальные 49 с их согласия помещены в государственные стационарные учреждения социального обслуживания», — рассказали в министерстве. Для родственников пожилых людей действует горячая линия. Узнать, куда перевезли пенсионеров, челябинцы смогут по телефону 8-908-811-30-80 ежедневно с 10.00 до 18.00.