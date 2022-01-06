В Челябинской области пропали 58 постояльцев дома престарелых

Из частного пансионата для престарелых в Копейске Челябинской области пропали 58 постояльцев. Родственники обнаружили их пропажу накануне Нового года, когда привезли своим старикам подарки к празднику. Сегодня в региональном министерстве социальных отношений объяснили челябинцам, где искать их пожилых родственников.
«Вечером 30 декабря родные постояльцев частного дома престарелых столкнулись с приставами, которые … опечатывали здание по решению суда. Постояльцев в доме уже не было, владельцев заведения тоже», — сообщает издание «Курс дела».
В министерстве социальных отношений Челябинской области прокомментировали ситуацию, выпустив пресс-релиз. По данным ведомства, деятельность пансионата была приостановлена по решению суда. В доме престарелых на тот момент находились 58 человек. Связь со всеми пенсионерами уже установлена.
«Девять человек были возвращены в семьи. Остальные 49 с их согласия помещены в государственные стационарные учреждения социального обслуживания», — рассказали в министерстве.
Для родственников пожилых людей действует горячая линия. Узнать, куда перевезли пенсионеров, челябинцы смогут по телефону 8-908-811-30-80 ежедневно с 10.00 до 18.00.
Из частного пансионата для престарелых в Копейске Челябинской области пропали 58 постояльцев. Родственники обнаружили их пропажу накануне Нового года, когда привезли своим старикам подарки к празднику. Сегодня в региональном министерстве социальных отношений объяснили челябинцам, где искать их пожилых родственников. «Вечером 30 декабря родные постояльцев частного дома престарелых столкнулись с приставами, которые … опечатывали здание по решению суда. Постояльцев в доме уже не было, владельцев заведения тоже», — сообщает издание «Курс дела». В министерстве социальных отношений Челябинской области прокомментировали ситуацию, выпустив пресс-релиз. По данным ведомства, деятельность пансионата была приостановлена по решению суда. В доме престарелых на тот момент находились 58 человек. Связь со всеми пенсионерами уже установлена. «Девять человек были возвращены в семьи. Остальные 49 с их согласия помещены в государственные стационарные учреждения социального обслуживания», — рассказали в министерстве. Для родственников пожилых людей действует горячая линия. Узнать, куда перевезли пенсионеров, челябинцы смогут по телефону 8-908-811-30-80 ежедневно с 10.00 до 18.00.